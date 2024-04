Usa 2024, il sondaggio del Wall Street Journal: Trump è in vantaggio su Biden in quasi tutti gli Stati in bilico

A novembre, salvo sorprese, le elezioni presidenziali americane vedranno fronteggiarsi ancora una volta Donald Trump e Joe Biden. Un rematch che vede l’attuale inquilino della Casa Bianca partire come sfavorito. A certificarlo è ancora una volta un sondaggio, questa volta del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano economico americano, Trump è in vantaggio su Biden in sei dei sette swing states, ossia quegli Stati dove il risultato è in bilico e di conseguenza dove in genere si vincono o si perdono le elezioni. Il candidato dei Repubblicani ha un vantaggio tra i 2 e i 6 punti percentuali in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. A fare eccezione è solamente il Wisconsin, dove in un eventuale scontro diretto senza altri candidati Biden e Trump sono in sostanziale pareggio.

Il sondaggio negli Stati in bilico

Alcuni degli Stati dove ora Trump è dato in vantaggio sono gli stessi che hanno consegnato la vittoria a Joe Biden alle elezioni del 2020. In particolare quelli più industriali – come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin – che hanno votato Repubblicano nel 2016 salvo poi voltare le spalle a Trump alla tornata elettorale successiva. Nel sondaggio del Wall Street Journal sono gli elettori del North Carolina a far registrare il distacco più ampio tra i due candidati, con 6 punti in favore di Trump. Seguono Arizona (Trump +5%), Nevada (Trump +4%), Michigan e Pennsylvania (Trump +3%), Georgia (Trump +1%) e Wisconsin (pareggio).

Temi a confronto

Sia Trump che Biden, fa notare il Wall Street Journal, si presentano alle elezioni di novembre con un’immagine piuttosto danneggiata. L’età avanzata dell’attuale presidente americano sembra preoccupare però più dei guai giudiziari del suo predecessore. Quando al campione del sondaggio è stato chiesto chi dei due candidati abbia la migliore tenuta fisica e mentale per trascorrere altri quattro anni alla Casa Bianca, il 28% ha scelto Biden e il 48% Trump. A far pendere la bilancia delle preferenze degli elettori da una parte o dall’altra contribuiscono soprattutto gli argomenti trattati. Sulla gestione dell’economia e dell’immigrazione, Trump è il candidato che raccoglie più preferenze. Su altre questioni, come l’aborto, l’appoggio degli elettori si sposta a favore di Biden.

In copertina: L’ex presidente americano Donald Trump durante un comizio a Rome, in Georgia (EPA/ERIK S. LESSER)

