Israele innalza al massimo il livello di allerta. «Rischi di attacchi dall’Iran dopo il raid su Damasco»

Rinviata la smobilitazione dell’esercito, segnale GPS disattivato in diverse zone del paese. Si aspetta una replica (armata) di Teheran: ecco le ipotesi in campo

Israele è sotto un «alto livello di allerta per il rischio di un attacco» dell’Iran dopo le minacce in seguito al raid su Damasco. A riportarlo è Haaretz secondo cui Teheran, «in base a tutti i segnali e gli avvisi che giungono da lì è determinata» a rispondere all’uccisione del comandante delle Guardie Rivoluzionarie. «Un attacco di droni o di missili da crociera direttamente dall’Iran diretti verso infrastrutture israeliane», è una delle ipotesi in campo, oppure «intensi attacchi di missili dal Libano o dalla Siria attraverso gli Hezbollah o milizie sciite» o, ancora, «attentati alle ambasciate israeliane all’estero». Intanto è stata rinviata la smobilitazione dell’esercito. L’IDF poco prima aveva fatto sapere di aver richiamato «riservisti nella difesa aerea».

Aumentano i riservisti

Contestualmente all’innalzamento dell’allerta per possibili attacchi sul suo territorio, l’esercito israeliano ha annunciato l’intenzione di voler aumentare il numero di riservisti con l’arruolamento di più militari «nel settore della difesa aerea». Haaretz sottolinea che secondo il ministero delle Finanze dal 7 ottobre scorso è quasi raddoppiato il numero di riservisti, portando a un aumento dei costi originariamente previsto a bilancio nel 2024 del 30-40 per cento. Migliaia di coscritti israeliani, a ridosso del termine del servizio obbligatorio, sarebbero infatti immediatamente passati a riservisti, con un aumento di stipendio.

Gps disattivati per timori di attacchi

Gli abitanti della parte centrale di Israele segnalano da giorni diffusi disagi per le app Google Maps, Waze e altri sistemi che utilizzano il GPS. Questo perché molti automobilisti risultano loggati da Beirut anche se a Tel Aviv. Le interruzioni sono state inizialmente segnalate nel nord del paese o nelle aree vicine a Gaza ma ora si stanno estendendo.

(foto copertina Ansa/EPA/ALAA BADARNEH)

