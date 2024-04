La “pista ucraina” per la strage al Crocus City Hall di Mosca: «Foto della bandiera di Kiev nei cellulari degli arrestati»

Il comitato investigativo russo sulla strage al Crocus City Hall di Krasnogorsk nella regione di Mosca ha annunciato che sta seguendo una «pista ucraina» per l’attacco. «Gli investigatori sono riusciti a recuperare i dati dai telefoni cellulari degli accusati di aver commesso l’attacco al municipio di Crocus», ha dichiarato in una nota riportata dall’agenzia di stampa Afp il comitato. Finora sono 12 le persone arrestate, compresi i quattro presunti attentatori provenienti dal Tagikistan. Secondo quanto racconta la nota in uno dei cellulari degli indagati sono state scoperte foto di uomini in tuta mimetica con la bandiera ucraina sullo sfondo di edifici distrutti.

Questi dati, secondo gli investigatori, potrebbero costituire una prova di un legame tra l’attacco e l’invasione dell’Ucraina. In più, secondo la Tass, proprio il 24 febbraio (secondo anniversario dell’Operazione Speciale) i terroristi avrebbero scelto il Crocus come teatro del loro attentato. Anche questo sarebbe testimoniato da uno scambio di foto: uno degli accusati avrebbe inviato al loro capo uno scatto che ritraeva l’entrata del teatro. Sempre nelle perquisizioni sarebbe stato trovato anche un francobollo ucraino.

Leggi anche: