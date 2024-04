Delmastro furioso col candidato sindaco di Biella, rissa sfiorata alla cena elettorale: la scorta deve trattenere il sottosegretario

Si è quasi arrivati alla rissa durante una cena elettorale a Biella tra il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il candidato sindaco locale, Marzio Olivero, candidato di FdI per il centrodestra. Stavolta nessuno sparo nella valli biellesi, ma uno scontro fisico, secondo Repubblica, che ha costretto gli uomini della scorta di Delmastro a intervenire. Gli agenti guidati dal caposcorta Domenico Mentana sarebbero intervenuti almeno due volte, secondo quanto raccontano due testimoni presenti alla serata. Un deja vu per i poliziotti, dopo il caso di Rosazza a Capodanno, quando dalla pistola del deputato FdI Emanuele Pozzolo era partito un colpo che aveva ferito il genero dell’ex caposcorta, Pablito Morello, nel frattempo andato in pensione.

La cena

Alla cena di ieri sera, 5 aprile, a Biella si stava svolgendo al Mebo, il museo della birra Menabrea e dei formaggi Botalla. Doveva essere una serata con un centinaio di persone per finanziare la campagna elettorale del candidato sindaco Olivero. Delmatro è arrivato a cena ormai iniziata da un po’. E davanti ai commensali stupiti ha affrontato Olivero, mentre gli agenti della scorta provavano a tenerlo.

La nomina dietro la rissa sfiorata

Secondo la ricostruzione dei testimoni raccolta da Repubblica, lo scontro sarebbe nato per una nomina contestata di un revisore dei conti della locale Cassa di risparmio, avallata da Olivero. Delmastro sarebbe arrivato furioso davanti al candidato sindaco e gli avrebbe rimproverato di aver fatto una nomina politica senza averlo consultato.

