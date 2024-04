Aosta, la ragazza trovata morta nei boschi: il furgone bordeaux e la pista dell’omicidio

Sarebbe deceduta per «cause violente». L’autopsia in programma e le immagini delle telecamere

La ragazza trovata morta ad Aosta a Esquilivaz in una frazione di La Valle potrebbe essere stata uccisa. Il corpo è stato ritrovato in una chiesa sconsacrata e abbandonata come il resto del villaggio, da cui gli abitanti sono andati via dopo una frana anni fa. Lei è giovane: ha tra i venti e i venticinque anni. Con sé non aveva documenti e cellulare. I carabinieri l’hanno trovata rannicchiata e chi ha scoperto il corpo dice che sembrava che dormisse. Il sostituto procuratore Manlio D’Ambrosi indaga con l’ipotesi di reato di omicidio. Sul pavimento della chiesetta c’era qualche macchia di sangue. Accanto a lei c’era del cibo sparso. E una borsa con un cambio d’abiti. Come se il posto in cui ha trovato la morte dovesse servire soltanto a passarci una notte.

«Cause violente»

La ragazza era vestita con dei jeans. Tre ferite sono state trovate sul suo corpo. Una superficiale all’addome e due al collo. Probabilmente a causarle è stata un’arma da taglia. L’autopsia di domani potrebbe dare qualche indizio in più sulla causa del decesso. L’esame è stato affidato all’esperto anatomopatologo torinese Roberto Testi. I primi riscontri, fa sapere oggi La Stampa, avvalorano però la tesi della morte per «cause violente». Improbabile il suicidio ed escluso il malore. Secondo alcune fonti la ragazza ha 29 anni, è di nazionalità francese ed era stata in zona con il suo compagno su un furgone di colore bordeaux qualche giorno fa. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere lungo la strada statale. Che avrebbero anche inquadrato il furgone. Qualcuno però dice di averlo visto una decina di giorni fa.

Il furgone bordeaux

Altri invece parlano di un paio di giorni prima del ritrovamento del cadavere. Il camper è stato visto lungo lo slargo di una curva sulla statale 26 che da Aosta porta a Courmayeur. Per arrivare a Esquilivaz è necessario lasciare lì l’auto. Da lì si attraversa il bosco, ma bisogna conoscere la strada, per arrivare alla chiesetta. Secondo Il Messaggero i due stavano viaggiando negli ultimi mesi in giro per l’Europa. La deduzione arriva da alcuni scontrini e fogli trovati vicino alla vittima. Da questi risulta che la giovane è passata di recente tra la Francia, la Germania e l’Austria. E probabilmente ha usato i luoghi abbandonati come rifugio per la notte.

