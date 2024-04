Donald Trump si paragona all’eclissi solare: «L’evento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024» – Il video

Donald Trump sfrutta l’eclissi solare negli Stati Uniti con un video di campagna elettorale pubblicato su Truth Social dove la sua testa copre il sole come fosse la luna. «L’evento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024», recita il post, con la musica di Strauss usate per 2001 Odissea nello spazio. Nel video una folla assiste all’evento mentre il claim recita: «Salveremo l’America e la faremo di nuovo grande». Peccato però che l’eclissi sia solo momentanea, che porta il buio sulla Terra. Quindi non proprio una mossa di buon auspicio.

