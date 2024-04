Luis Sal è tornato: la prima puntata di Muschio Selvaggio con Immanuel Casto. E il braccio destro di Chiara Ferragni mette (e ritoglie) il like

Luis Sal ha ripreso in mano le redini del podcast “Muschio Selvaggio“. Lo youtuber ha fatto uscire una prima puntata a sorpresa, con il fratello Martin. Il titolo? «Non si può più dire niente», con ospiti Immanuel Casto e Sdrumox. Non è ancora chiaro quanta audience avrà, se raggiungerà i livelli del suo predecessore ed ex socio Fedez ma intanto arriva un feedback positivo. Il Messaggero riporta il like al podcast di Fabio Maria Damato, braccio destro di Chiara Ferragni, coinvolto anche lui nell’inchiesta sul Pandoro gate. Un mi piace che è stato rimosso dopo qualche minuto. Che i rapporti tra il rapper e alcuni collaboratori della (quasi) ex moglie non fossero idilliaci lo si sapeva da tempo. E spesso i rotocalchi hanno parlato di rottura netta tra Fedez e Damato proprio dopo l’episodio di Sanremo con il bacio scandalo con Rosa Chemical. A notare il “mi piace” su Instagram, prima della sua rimozione, è stata Selvaggia Lucarelli che ha commentato: «Il like di Damato mi fa volare».

Il like di Damato a Muschio selvaggio versione Sal mi fa volare. pic.twitter.com/X1bUd4vGLC

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 8, 2024

