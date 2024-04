Arrivano le notifiche su rimborsi in arrivo o scadenze fiscali, la novità dell’Agenzia delle Entrate sulla app Io per evitare truffe

Ci saranno date da ricordare, contratti in scadenza ed eventuali rimborsi in arrivo dal fisco nelle notifiche della app per smartphone dei servizi pubblici

L’Agenzia delle Entrate potrà inviare una notifica attraverso la app Io per segnalare eventuali rimborsi in arrivo o scadenze fiscali imminenti. I messaggi del fisco sulla app dei servizi pubblici gestita da PagoPa si aggiungono a quelli già possibili da parte di enti locali e nazionali, che finora si sono accreditate al servizio. «Diventa ancora più semplice tenersi aggiornati – spiega in una nota l’Agenzia delle Entrate – e non dimenticare date e adempimenti fiscali».

Cosa c’è nelle notifiche dell’Agenzia delle Entrate

La novità prevede la segnalazione di scadenze relative ad esempio a contratti in scadenza, come la registrazione del contratto di locazione, adempimenti e rate, o comunicazioni non recapitate. A essere avvisate saranno anche le persone di fiducia che sono state abilitate all’accesso della propria area riservata. Nelle notifiche sarà possibile trovare anche le segnalazioni di date importanti dal punto di vista fiscale. E nel futuro, assicura l’Agenzia delle Entrate, «si aggiungeranno via via nuovi contenuti».

Come usare la app Io

La app Io può essere scaricata gratuitamente dai principali App Store per iOs e Android. Per poterla usare è necessario accedere servendosi dei dati della Carta d’identità elettronica (Cie) e dello Spid. Il sistema di notifiche interno alla app, spiega l’Agenzia delle Entrate, permetterà di eliminare eventuali dubbi su sms o email ricevuti. In questo modo sarà possibile contenere i rischi di incappare in un tentativo di phishing, fornendo i propri dati a possibili truffatori.

