Via libera al Patto Ue su migrazione e asilo. Von der Leyen: «Nessuno è più solo sui migranti». Proteste in aula – Il video

Da Bruxelles – Via libera definitivo del Parlamento europeo all’insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo. Gli atti legislativi hanno superato oggi, mercoledì 10 aprile, il test in Aula a Bruxelles. E Ursula von der Leyen, dopo aver lanciato da Atene la sua campagna come Spitzenkandidat del Ppe, incassa, così, uno dei voti più attesi di questa legislatura, il cui esito non era scontato fino all’ultimo. «Oggi è una giornata storica, il Patto è un traguardo enorme per l’Europa», sottolinea von der Leyen in conferenza stampa post-voto nella capitale del Belgio, ringraziando i due commissari, Schinas e Johansson, che hanno lavorato al Regolamento e l’Europarlamento. «La migrazione è una sfida europea e ha bisogno di una risposta europea, ed è quello che il Patto produce. Le norme rendono più sicuri i confini esterni proteggendo i diritti fondamentali delle persone», aggiunge. All’approvazione del Pe dovrà ora seguire l’ok definitivo del Consiglio Ue, composto dai 27 Paesi membri. Con questa storica votazione «nessun Paese sarà lasciato da solo, per questo abbiamo introdotto un meccanismo di solidarietà obbligatoria: l’Europa migliore è l’Europa che si muove unita», conclude la presidente della Commissione Ue, rispondendo a una domanda se il Patto potrà aiutare in concreto Paesi come Italia, Spagna, Grecia e Malta. Il maxipacchetto, che era stato presentato a settembre di quattro anni fa ed è stato concordato, dopo oltre tre anni di negoziati serrati, sia in seno al Parlamento che, soprattutto, tra gli Stati membri. Si tratta di un insieme di norme che riformano le politiche migratorie europee. Cinque i pilastri che reggono l’impianto normativo: il regolamento sulla gestione della migrazione e l’asilo, il testo sulla gestione delle crisi migratorie, il regolamento Eurodac (sulla banca dati Ue delle impronte digitali), il regolamento sulla procedura di asilo.

La protesta in Aula

Durante l’ok della mini-Plenaria alla nuova procedura di asilo del Patto, la cosiddetta «Border procedure» – uno dei 10 testi che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un basso grado di accettazione della protezione – alcuni manifestanti presenti in Aula hanno urlato agli eurodeputati di votare contro il Regolamento. I testi più in bilico del pacchetto di norme erano i primi due, finiti in votazione: la nuova procedura di asilo e la gestione delle crisi migratorie, approvato con 310 voti favorevoli, 272 contrari e 46 astensioni. L’Eurocamera ha dato, inoltre, il via libera alla tessera legislativa che comprende la solidarietà obbligatoria sui migranti (la Asylum and Migration management regulation). Tra i partiti italiani il Pd è uscito allo scoperto: «Abbiamo dato un voto contrario perché il compromesso raggiunto è caratterizzato non soltanto da gravi e inaccettabili manchevolezze sul versante dei diritti umani ma anche dal punto di vista degli interessi specifici dell’Italia», scrive in una nota la delegazione degli eurodeputati dem al Pe. Mentre Fratelli d’Italia ha votato a favore in sette votazioni su dieci, esprimendosi in maniera contraria solo sul regolamento sull’asilo e la migrazione – l’unico appoggiato dal Pd – che prevede la solidarietà obbligatoria dei Paesi membri. Sui testi più controversi, quello sulle procedure di asilo accelerate e quello sulla gestione delle crisi migratorie, il partito della premier Giorgia Meloni ha votato a favore. Su entrambi i testi la maggioranza del gruppo Ecr, di cui FdI fa parte, ha invece votato contro.

