Piero Pelù è guarito, il ritorno dopo la depressione e lo shock acustico: «Mi siete mancati»

Il peggio per Piero Pelù è ormai alle spalle e si dice pronto a tornare anche sul palco. Il rocker è riapparso sui social con un post in cui ha annunciato ai fan di aver finalmente superato tutti gli ostacoli che finora lo avevano costretto all’inattività. Tra questi anche una forma di depressione, insorta dopo che gli era stato diagnostica un grave problema all’apparato uditivo. Adesso Pelù dice di avere già in cantiere un nuovo progetto musicale, preludio di un suo ritorno in grande stile nel mondo nella musica.

«Ciao a tuttt, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour… – scrive Pelù – In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio».

Nel post Pelù pubblica un foglio scritto a mano con il messaggio rivolto ai fan: «Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò. Ho una fottuttisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!».

Leggi anche: