Joe Biden allunga su Donald Trump, il sondaggio Reuters-Ipsos su Usa 2024: il vantaggio sale a 4 punti

A meno di sette mesi dalle elezioni presidenziali di novembre, Joe Biden è in vantaggio di quattro punti percentuali sul suo sfidante (e predecessore) Donald Trump. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca può contare sul 41% dei voti contro il 37% del candidato repubblicano. Resta però la grande incognita degli elettori indecisi, il 22% del totale, che affermano di non aver ancora scelto un candidato, di propendere per altre opzioni oppure di non voler votare affatto. Nell’ultimo sondaggio Reuters/Ipsos, diffuso a inizio marzo, Biden era dato in vantaggio di un solo punto. La rilevazione è stata condotta su un campione di 833 elettori registrati e ha un margine di errore di 4 punti percentuali.

Reuters spiega che il vantaggio di Biden su Trump si deve soprattutto al suo gradimento tra gli elettori registrati per il voto, gli stessi che è più probabile che si rechino alle urne anche alle prossime presidenziali. In ogni caso, sottolinea l’agenzia di stampa americana, si prospetta un testa-a-testa. Per quanto il vantaggio di Biden su scala nazionale sia piuttosto consolidato, saranno una manciata di Stati in bilico a decidere il risultato delle elezioni. Ed è proprio su questi ultimi che sta puntando la campagna elettorale di Trump, che infatti – secondo un recente sondaggio del Wall Street Journal – è dato in vantaggio in sei Stati chiave su sette: Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. L’unico swing state su cui al momento può contare Biden è il Michigan.

In copertina: Il presidente americano Joe Biden (EPA/Ting Shen)

Leggi anche: