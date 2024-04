Gli Stati Uniti vietano l’importazione di alluminio, rame e nichel di origine russa

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato il divieto di importazione di alluminio, rame e nichel di origine russa. Il documento è stato pubblicato sul sito web del dipartimento. «L’importazione o l’ingresso negli Stati Uniti di alluminio, rame e nichel di origine russa è vietata, salvo quanto richiesto dalla legge o concesso in licenza», recita il provvedimento. Nel documento il dipartimento precisa che alle aziende americane è ora vietato condurre operazioni con metalli di origine russa, compresa la loro esportazione e riesportazione. Le restrizioni non riguarderanno i metalli provenienti dalla Federazione Russa prodotti prima del 13 aprile 2024. Non solo: le autorità statunitensi e inglesi hanno deciso di limitare l’uso di alluminio, rame e nichel russi anche sulle borse metalliche mondiali. Questo significa che al London Metals Exchange (LME) e al Chicago Mercantile Exchange (CME) sarà vietato accettare metalli russi prodotti prima del 13 aprile.

(in copertina Ansa/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

