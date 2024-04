Guerra Iran-Israele, Meloni sente i ministri. Tajani: «I nostri soldati sono al sicuro, Teheran me lo ha garantito»

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni segue da vicino l’evolversi della crisi in Medio Oriente, con l’inizio dell’attacco dell’Iran contro Israele con decine di droni. La premier, si apprende da fonti di governo, è in questi minuti in stretto contatto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con quello della Difesa Guido Crosetto e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. «Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le ambasciate d’Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il presidente del consiglio e il ministro della Difesa, il governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di

scenario», ha scritto su X il ministro degli Esteri. Che è intervenuto anche in diretta telefonica al Tg1 per rassicurare in particolare sul destino dei militari italiani dispiegati nella regione: «Ho sentito Teheran e mi hanno detto che ci sarà massima attenzione e responsabilità per quanto riguarda i militari italiani: da parte iraniana c’è una rassicurazione e un impegno al riguardo», ha detto Tajani. Il ruolo dell’Italia, ha poi detto il ministro di Meloni, è quello di «invitare tutti alla prudenza per evitare l’esplosione di una crisi che nessuno vuole che ci sia. Ci auguriamo che la risposta dell’Iran si fermi all’attacco di stasera».

Il sostegno americano

Anche oltreoceano si segue la situazione in Medio Oriente minuto per minuto con la massima apprensione. Il presidente americano Joe Biden, rientrato d’urgenza a Washington dal Delaware, incontrerà in serata i vertici politico-militari del Paese nella Situation Room della Casa Bianca: saranno presenti anche il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il capo di Stato maggiore generale Charles Q. Brown. Gli Usa hanno confermato ufficialmente l’attacco, facendo sapere di ritenere che si svolgerà «nell’arco di diverse ore». La Casa Bianca ha ribadito che il sostegno alla sicurezza di Israele, come detto nei giorni scorsi da Biden, è incrollabile, e che gli Usa «sono al fianco del popolo di Israele e sostengo la sua difesa contro queste minacce dall’Iran».

