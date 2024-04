Il ritorno di Chiara Ferragni sui social dopo due settimane: le foto a Venezia, i messaggi degli hater e la difesa di Francesca Chaouqui

L’esilio auto imposto di Chiara Ferragni da Instagram è finito. Dopo due settimane di silenzio, particolarmente rumoroso per una come lei che sui social era abituata a pubblicare quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita privata, l’influencer da 29 milioni di follower è apparsa nuovamente. Le foto in ambito nero con ampi spacco laterale hanno raccolto in poche ore migliaia di reazioni, così come sempre avvenuto sotto a ogni suo post. Ferragni aveva deciso di astenersi dai social dopo lunghi mesi di polemiche che hanno riguardato la sua vita pubblica e privata, che per lei spesso viaggiano a braccetto. Prima le inchieste sulle sue collaborazioni con alcuni marchi e legate a operazioni di beneficenza, poi la crisi con il marito Fedez e la scelta di non mostrare più il volto dei figli Leone e Vittoria. In una intervista da Fabio Fazio, l’influencer aveva spiegato le sue ragioni, alcune settimane dopo era iniziato il silenzio social. Ora il carousel da Venezia, in occasione dell’apertura dell’esibizione Musei delle lacrime, dell’artista Francesco Vezzoli. Tantissimi i commenti ricevuti da Ferragni, la maggior parte dei quali positivi. C’è chi commenta l’outfit dell’imprenditrice e chi il suo ritorno sui social. Ma ci sono anche, come sempre, gli hater, che sfogano la loro frustrazione sotto al post. Le “guardie svizzere” che intervengono in difesa della influencer sono capeggiate da Francesca Chaouqui, figura chiave di Vatileaks e poi teste nel processo al cardinale Becciu: sotto al post ricopre di insulti un hater che aveva scritto un commento offensivo.

