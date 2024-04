Emma Marrone, il tumore e la maternità: «Mi hanno tolto le ovaie, vorrei diventare madre ma in Italia non posso»

«Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Solo che in Italia senza un compagno non posso accedere alla fecondazione assistita: che str***ata». L’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni con Emma Marrone e si è fatto raccontare le sue paure e i suoi desideri, delle sue vittorie e delle sue sconfitte. La cantante non si è sottratta alle domande del conduttore tv e ha raccontato come ha affrontato la malattia, e le sue ricadute. «Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla», ricorda la cantante pugliese, nata a Firenze, «una volta lì, mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno». Così ha scoperto di avere un tumore alle ovaie e ha iniziato il percorso di cure. Tre volte si è ripresentato e lo ha dovuto affrontare, ricominciando da capo. «Ho avuto paura di morire», confessa senza imbarazzo. Ma quello che le dispiace ora è che in Italia non le è concessa la fecondazione assistita perché è una donna single, nonostante il suo desiderio sia quello di avere figli. «Ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre», rivendica per sé e per chi è nelle sue stesse condizioni, «economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno, non posso avere il diritto di diventare madre». Nel lungo scambio con l’inviato della trasmissione di Italia1 ha raccontato anche della telefonata del fratello nel 2022, che la chiamò per dirle che il padre era morto. «Ero sul divano, squilla il telefono ed era mio fratello. Io avevo capito tutto, subito», ricorda la cantante, «sentivo le urla di mia madre e mio fratello che faceva: “Chicca, torna a casa che papà non c’è più”, e poi, vabbè, l’inferno». Il padre morì nel settembre 2022 per una leucemia e sui social si scatenarono hater e no vax. Pur affrontando il dolore per la scomparsa del genitore, Emma decise di affrontarli e rispondere a quei commenti di odio.

