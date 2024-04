Conte annuncia la candidatura del direttore de «La Notizia» Gaetano Pedullà col M5s: «Ma se eletto deve lasciare il giornale»

Il direttore del quotidiano «La Notizia», Gaetano Pedullà, ha intenzione di candidarsi con il M5s per le prossime elezioni Europee. Lo racconta su Instagram Giuseppe Conte, che ha accettato la proposta del giornalista «da iscritto al M5s» per le consultazioni online che serviranno a selezionare i candidati grillini, ma a condizione che ceda le quote del suo giornale e la direzione del quotidiano, nel caso in cui venisse eletto. «O fai il politico o fai informazione – scrive Conte – O fai il politico o fai i tuoi interessi privati: deve funzionare così». L’ex premier paragona il caso di Pedullà con quello di Antonio Angelucci, parlamentare della Lega ed editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, intenzionato a comprare anche l’agenzia Agi dall’Eni. Un’operazione che Conte dice di voler «contrastare con forza» perché «a seconda della scelta da operare, la stessa persona indossa la giacca del politico e un secondo dopo quella dell’imprenditore». Insomma per Conte un chiaro «conflitto di interessi», sulla cui portata e sulle implicazioni da parte della maggioranza di centrodestra non ci sarebbe «nessuna sensibilità». Niente di paragonabile con il caso di Pedullà, assicura Conte, che con il giornalista ha condiviso «battaglie e valori». Per lui

Leggi anche: