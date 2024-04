Isola dei famosi, la società Banijay Italia replica a Benigno. «Eliminato per comportamenti non consoni. Le sue parole? Offensive e lesive»

Continua a far discutere il caso dell’attore Francesco Benigno, eliminato dall’Isola dei famosi con un comunicato diffuso il 17 aprile da Cologno Monzese. Dopo una lite durante il reality, il siciliano è stato escluso dal programma di intrattenimento. Lui sui social ha però denunciato di essere stato punito senza spiegazioni, lanciando accuse pesantissime contro la produzione. Banijay Italia, società che produce il programma, ribadisce che l’esclusione di Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte. Sulle dichiarazioni fatte da lui ieri in giornata «sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento». Banijay Italia «sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori quei valori di lealtà, correttezza e rispetto che caratterizzano l’azienda, il gioco e la gara. Uno staff che vede coinvolti autori, operatori e personale medico la cui imparzialità e correttezza non può essere, in alcun modo, messa in discussione».

Le accuse di Benigno

Ieri l’attore sui social aveva denunciato di non essersi mai ritirato: «Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darci una spiegazione». «La produzione – ha aggiunto l’attore – mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai la proposta di darci dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie ma io sono qui, agguerrito, la voglio vincere quest’Isola e la vincerei… Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel’ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono solo scuse».

