«King» Marracash sarà il primo rapper protagonista di un tour negli stadi

«Non farò mai lo stadio, quando sarà farò gli stadi, al plurale, non solo uno», così Marracash nel camerino del Forum D’Assago di Milano rispondeva solo un anno fa a chi della stampa gli chiedeva se avesse intenzione di emulare l’amico e collega Salmo, il primo rapper ad occupare con la sua musica uno stadio il 6 luglio del 2022, per la precisione San Siro a Milano. Il momento è arrivato, l’estate 2025 vedrà Marracash impegnato in quello che sarà ufficialmente il primo tour negli stadi di un rapper e, si può affermare ormai serenamente, non un rapper qualsiasi. Marracash è riuscito negli ultimi anni, in particolare dall’album Persona (2019), a sdoganare qualsiasi preconcetto riguardo i rapper, non solo in termini di successo, in quello l’Italia già da tempo si è allineata a tutto il resto del mercato discografico mondiale riscontrando numeri stratosferisci, ma più che altro in termini di prestigio, dimostrando come e quanto il rap dei liricisti, il cosiddetto conscious rap, possa partecipare attivamente alla prosecuzione della tradizione cantautorale italiana, quella di concetto, impegnata, significativa per chi ascolta, definitiva per chi la compone. Così Marracash, 44enne nato a Nicosia, provincia di Enna, ma cresciuto a Milano, quartiere periferico della Barona, è al momento l’artista che più di tutti riesce a bilanciare 106 dischi di platino della FIMI e 4 miliardi di stream con il più prestigioso e credibile dei premi della musica italiana, la Targa Tenco per il miglior album, ricevuta nel 2022 per il suo capolavoro Noi, loro, gli altri.

Dunque Fabio Bartolo Rizzo, così all’anagrafe, sarà il primo rapper a fare un tour negli stadi, superando Salmo, Geolier, Sfera Ebbasta e Club Dogo, che si sono limitati (o si limiteranno) ad apparizioni negli stadi; il primo ad essere riconosciuto come cantautore impegnato dall’elite della critica musicale italiana e anche il primo ad organizzare un festival rap, il Marrageddon del 2023, composto di due tappe, Milano e Napoli, al momento le capitali del genere in Italia, invitando tutti i più seguiti esponenti della scena e mettendo insieme un pubblico di oltre 140mila persone. Non per niente nell’ambiente è considerato «Il King». Il Marra Stadi 2025 si comporrà (al momento) di sei date, partendo dallo Stadio Comunale di Bibbione il 6 giugno, passando per lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (10 giugno), Stadio Olimpico Grande Torino di Torino (14 giugno), Stadio San Siro di Milano (25 giugno), Stadio Olimpico di Roma (30 giugno), per concludersi allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina (5 luglio).

Leggi anche: