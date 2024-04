Blake Lively paparazzata da Chi a Capri con i figli. L’attrice sbotta contro il magazine: «Levate questa spazzatura»

L’attrice Blake Lively ha attaccato pubblicamente il settimanale “Chi” che l’aveva fotografata a Capri insieme ai figli minorenni. Lo ha fatto intervenendo pubblicamente sotto il post Instagram che rilanciava lo scatto. «Assolutamente no. Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini che sono state scattate a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Vergognatevi per averle condivise. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e lo sapete. E chiunque altro si sente disturbato da uomini adulti che perseguitano i bambini e vengono ricompensati per questo, smetta di seguire questo account», ha scritto l’attrice. A far adirare la star, probabilmente, anche il mancato blur sui volti dei suoi figli. Il post in questione è stato poi rimosso ma in rete i tanti fan dell’attrice (e non solo) hanno salvato il commento, rilanciandolo.

Blake Lively che fa il culo a strisce ad Alfonsina su ig (che posta i suoi bambini senza blur) nemmeno il generatore casuale pic.twitter.com/7OZ27LZ22g

— FD (@efdiegi_) April 19, 2024 Blake Lively si arrabbia con “Chi” nella pagina Instagram del settimanale che ha pubblicato le foto dei suoi figli al mare con lei in Italia. Da notare che non ci sono neppure i pixel sui volti dei bambini pic.twitter.com/cIQfP8SlFv — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 19, 2024 neanche nei miei trip migliori avrei potuto anche solo lontanamente immaginare uno scenario simile con blake lively incazzata nera contro alfonso pic.twitter.com/K2YxrhUjro — Paola. (@Iperborea_) April 19, 2024

(foto Ansa EPA/JULIEN WARNAND)

