Sondaggi: FdI e Pd in crescita, cala il M5s. Forza Italia sopra la Lega

Il gradimento per governo e premier in calo nella rilevazione di Ipsos

Fratelli d’Italia al 28,5. In crescita anche il Partito Democratico, mentre cala il Movimento 5 Stelle. E con l’accordo con Noi Moderati Forza Italia supera la Lega. I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono anche che il gradimento nei confronti del governo Meloni e della premier è in calo, mentre tra i leader di partito Antonio Tajani è saldamente in testa dietro Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Subito dopo c’è Matteo Salvini. Oggi soltanto il 49% degli intervistati è però propenso a recarsi alle urne per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Il 51% è invece propenso ad astenersi. Alle scorse europee astenuti e schede bianche sono arrivati al 48%. L’astensione stimata sale di dieci punti rispetto alle elezioni politiche.

Per quanto riguarda i voti ai partiti, FdI sale di un punto percentuale in un mese, mentre il Pd si attesta al 21,2 in crescita dello 0,7%. Il Movimento 5 Stelle invece perde lo 0,2% ed è al 15,9%. Fi e Nm insieme sono all’8,6% mentre la Lega è al 7,4% in calo dello 0,6%. La prima rilevazione di Stati Uniti d’Europa dà Renzi e Bonino al 4,5% mentre Azione di Carlo Calenda è al 3,8% in crescita dell’1,3%. L’Alleanza Verdi Sinistra, che di recente ha annunciato la candidatura di Ilaria Salis, è al 3,7% e cresce dello 0,4%. Il movimento Libertà di Cateno De Luca è al 2,5% mentre la lista di Michele Santoro Pace Terra Dignità arriva all’1,5 ed è stabile. In lieve calo il gradimento di Tajani (meno un punto a 35), così come quello di Conte (due punti in meno) e di Schlein (un punto in meno). Stabile Salvini.

Leggi anche: