Vittorio Brumotti derubato in centro a Milano: sparita dal furgone anche l’iconica bicicletta dell’inviato di “Striscia la notizia”

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, è stato derubato in pieno centro a Milano. A rendere noto l’episodio è la redazione della trasmissione Mediaset, che ha diffuso anche un’immagine di Brumotti mentre sporge denuncia ai carabinieri. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 aprile, quando l’inviato di Striscia si trovava nel capoluogo lombardo per consegnare l’iconica «merdina» a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne il diritto. La troupe del programma targato Antonio Ricci aveva lasciato il van nel parcheggio di un magazzino di lusso a due passi dal Duomo. Quando Brumotti e gli operatori sono tornati al furgone, si sono trovati di fronte a una spiacevole sorpresa. Il van, che conteneva l’attrezzatura per le riprese, era stato scassinato. I ladri, precisa la redazione di Striscia la notizia, hanno portato via telecamere, computer, valigie e anche l’iconica bicicletta personalizzata con cui Brumotti è entrato nel Guinness dei primati. Il servizio registrato da Brumotti, che ha come principale tema la denuncia dell’allarme sicurezza a Milano, andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.

