Omicidio in provincia di Lecco, ucciso l’assessore Pierluigi Beghetto. A colpirlo un vicino di casa, dopo una lite

Si chiamava Pierluigi Beghetto, assessore comunale di 53 anni, e stamane è stato accoltellato a morte a Esino Lario, paesino in provincia di Lecco. L’omicidio è avvenuto intorno alle 9,30 in via Verdi, vicino al centro del paese. Il movente? Una lite con il vicino. I carabinieri avrebbero fermato già l’autore del gesto, un uomo che viveva di espedienti ed abitava nella stessa palazzina di Borghetto. Sul caso indaga la procura di Lecco. Beghetto viveva con la moglie e il figlio a Usmate ma aveva una casa a Esino, dove era consigliere e seguiva delle arnie in una seconda casa, come apicoltore. A Lecconline il sindaco Pietro Pensa lo ricorda: «Faceva avanti e indietro da Usmate, era una persona dal cuore grande, ha sempre dedicato tantissimo tempo a Esino e alla sua gente. Aveva anche le arnie, era un appassionato apicoltore e qui trascorreva tanto tempo. È una tragedia grandissima».

(in copertina Beghetto mentre cura le sue api a Esimio / fb)

