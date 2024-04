Rissa alla partita di calcio femminile, sei espulse e invasione di campo: pugno in faccia a una calciatrice da un tifoso

Botte, spintoni, aggressioni, e persino un pugno: questo il caos con cui è finito il match tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer. La partita, valida per il campionato di Serie C, è culminata con un pareggio (1-1), conquistato in calcio d’angolo dalle giocatrici irpine, e l’espulsione di quattro calciatrici romane e due irpine. Nel marasma è intervenuto anche uno dei 500 spettatori della partita, entrando in campo e colpendo una calciatrice del Trastevere con un pugno. Non è chiaro, al momento, cosa abbia provocato la rissa tra le atlete. Dopo il triplice fischio finale, le giocatrici erano in procinto di raggiungere gli spogliatoi, allo Stadio Sandro Pertini di Montoro, quando è iniziato il parapiglia. L’uomo che è intervenuto colpendo una delle giocatrici risulta essere stato già identificato dai Carabinieri.

Le condanne

Ivan Montefusco, presidente della società irpina, ha commentato: «Mai accaduto nulla di riprovevole sul nostro campo. Ci siamo sempre distinti per correttezza e sportività ragione per cui condanniamo e disapproviamo ogni violenza». Ha fatto eco il presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri, che si definisce «ancora allibito»: «Nella partita di ieri l’epilogo non poteva essere peggiore, con uno pseudo allenatore che ha colpito al mento la nostra capitana Alice Ferrazza con un violento pugno. La Vis Mediterranea vincerà anche il campionato, ma ha appeso sul proprio stendardo un gesto di obbrobrio infinito: la violenza degli uomini nei confronti delle donne dalla vita civile si è spostata anche sui campi di calcio».

«La squadra ospite conosceva l’aggressore»

Il presidente della squadra romana spera che «la giustizia sportiva e soprattutto quella ordinaria emettano delle sentenze esemplari in modo che la vittoria sportiva che verrà sicuramente conseguita dalla Vis Mediterranea appaia ancora più vergognosa ed indegna». In una nota diffusa dalla squadra è stata inoltre rincarata la dose, sostenendo che la società ospite avrebbe negato di conoscere l’uomo che ha aggredito Ferrazza, «sebbene sia stato annunciato il 16/02/2024 come nuovo allenatore della squadra sui social e sui vari giornali di calcio femminile».

