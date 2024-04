Francesco Averna, medico, single: il profilo di Matteo Messina Denaro su Facebook

«Francesco Averna, medico chirurgo, laureato all’università Bocconi di Milano, single». Così Matteo Messina Denaro si presentava sui social network. Con una foto di un cagnolino dotato di fazzoletto al collo. Il latitante arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di fuga dalla polizia non ha resistito al fascino di Facebook. Anche se, racconta Repubblica Palermo, aveva solo cinque amici. Tre di Campobello di Mazara. Su Instagram il profilo F.Averna seguiva invece 447 profili ed aveva 63 follower. Con la stessa identità ‘U Siccu si presentava al tecnico della lavastoviglie nella casa di via San Giovanni a Campobello. Ai magistrati durante gli interrogatori invece ha sempre detto che telefonini non ne aveva mai avuti. I cellulari li ha presi solo dopo aver scoperto la malattia e per necessità sanitarie.

I messaggi privati

Messina Denaro usava i social soprattutto per mandare messaggi privati a donne. Alcune di queste le ha anche incontrate. Altri account collegati raccontano della sua vita privata e delle palestre che frequentava per tenersi in forma. Nel 2013 gli investigatori avevano ipotizzato che l’Ultimo dei Corleonesi utilizzasse Facebook per scambiarsi messaggi con la sorella Patrizia, all’epoca considerata sua postina per i pizzini e poi finita in carcere. Poco dopo di finire in manette Patrizia cancellò l’account fake chiamato Lucilla. Facebook fornì gli indirizzi Ip dei dialoghi della donna. E forse tra i suoi contatti c’era proprio Francesco Averna.

