Simone Inzaghi, la rivincita del mister che ha superato i trofei di Mou

«Emozionandoci insieme, davanti alle due stelle che si accendono stanotte, pensiamo a tutti coloro che hanno compiuto questa impresa straordinaria. Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande Mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone. Sei un regalo per me durante la mia Presidenza». Parola del presidente dell’Inter Steven Zhang, che celebra la conquista dello scudetto. «Voglio ringraziare la dirigenza, tutti le donne e gli uomini del Club, ma anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio. Siete un gruppo di campioni fatto di valori autentici». E la seconda stella arriva grazie a lui, Simone Inzaghi, l’uomo che, ricorda Ansa, allena senza straparlare. Perché gli bastano poche parole. Come nel settembre 2022, quando disse «dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono trofei». Repubblica ricorda quando arriva, alla Lazio dopo il loco Bielsa, all’Inter dopo l’addio di Conte. Arriva dopo gli uragani tecnici, «che fanno il vuoto e lo lasciano». Scuola Ancelotti, tranquillo, usa i calciatori che ha, levando il meglio dalla rosa, senza declassarla. Ora entra nella storia del club, portandolo al suo ventesimo scudetto. Il sesto trofeo a Milano, che gli fa superare José Mourinho tra gli allenatori interisti più vincenti, portandosi a -1 da Mancini ed Herrera. E pagando forse un suo debito da giocatore, quando il 5 maggio 2002 con la maglia della Lazio l’Inter (anche per colpa di un suo goal, nel 4-2 finale) ad un passo dalla vittoria. «Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà», ha detto il tecnico in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. «Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento».

(in copertina l’esultanza di Inzaghi al fischio finale, foto Ansa/Dal Zennaro)

