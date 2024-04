Hezbollah: «Decine di razzi lanciati dal Libano al nord di Israele». Black out nella comunità di Margaliot – I video

Circa 10-15 razzi sono caduti in nottata nell’area di Margaliot, nel nord di Israele, vicino al confine libanese. Alcuni di questi sono finiti all’interno della comunità agricola causando un’interruzione di corrente. Nessuna sirena di allarme è stata attivata. A riportarlo è il sito Haaretz. Al Jazeera, che cita fonti degli Hezbollah, conferma che i razzi hanno preso di mira la colonia israeliana di Margaliot, ma precisa, secondo fonti degli stessi Hezbollah, che hanno colpito un edificio dove si trovavano di stanza i soldati israeliani. I combattenti, riporta Hezbollah in un comunicato, hanno attaccato «per rispondere agli attacchi del nemico israeliano condotti contro abitazioni dei civili, ed in particolar modo per l’orribile massacro di Hanin e per l’uccisione ed il ferimento di civili».

Power Outages reported in the Northern Israeli City of Kiryat Shmona following several Rocket Impacts within the nearby Town of Margaliot on the Border with Lebanon. pic.twitter.com/6RDmWWQz1z

— OSINTdefender (@sentdefender) April 23, 2024

Scenes of Hezbollah rockets landing in the Margaliot settlement, causing a widespread power outage. pic.twitter.com/roaNt2eOdn — War Watch (@WarWatchs) April 23, 2024

