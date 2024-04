L’incendio in Via San Marco a Milano non è dovuto a un’auto elettrica

Ritenute da alcuni pericolosi ordigni, le auto elettriche continuano ad essere oggetto di teorie secondo cui si incendierebbero con maggiore facilità rispetto a quelle a combustibile. Teoria di cui è divenuta vittima anche una Volkswagen Up andata in fiamme il 5 aprile 2024 a Milano che non era elettrica.

Per chi ha fretta:

Il 5 aprile 2024 una Volkswagen Up ha preso fuoco in Via San Marco a Milano.

Online si è diffusa una teoria secondo cui la macchina sarebbe stata elettrica.

La Volkswagen Up che ha scatenato l’incendio non era elettrica.

L’incendio partito dalla Up ha poi coinvolto altre due auto, una delle quali elettrica.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

AUTO ELETTRICA SI INCENDIA IN VIA SAN MARCO

Online si è rapidamente diffusa le teoria secondo cui la Volkswagen Up divorata dalle fiamme sarebbe stata elettrica. Viene linkato un video pubblicato su YouTube da Agenzia Italia News dal titolo “Auto elettrica prende fuoco in via San Marco a Milano”. Anche Nicola Porro pubblica un video su Instagram, senza citare il modello dell’auto e l’origine effettiva dell’incendio: «Auto elettrica che va a fuoco a Via San Marco a Milano. Mo’ è un bel casino spegnerla».

Il testimone oculare

Contattato da Open, un testimone oculare presente sulla scena dell’incendio mentre le fiamme non avevano ancora avviluppato la macchina ci ha inviato delle immagini della Volkswagen Up scattate quando il modello era ancora ben visibile (qui sotto riportata). L’area dello scatto corrisponde a Via San Marco a Milano.

Si nota chiaramente la scritta «Up», diversa da quella che appare invece sulla versione elettrica dell’auto tedesca, indicata con il nome «e-Up».

La risposta dei vigili del fuoco di Milano

Contattato da Open l’ufficio stampa dei vigili del fuoco ha confermato che l’incendio si è sviluppato a partire dalla Volkswagen Up, alimentata a combustibile, per poi coinvolgere altre due vetture: una Renault Clio anch’essa a con motore a combustione interna e una Citroen AMI elettrica, che però non è stata fonte delle fiamme. La presenza delle auto viene confermata dalla foto di Claudio Furlan per LaPresse, scattata proprio in via San Marco e riportata da Milano Today.

La risposta della proprietaria dell’auto elettrica

In risposta al post di Nicola Porro, e in particolare ai suoi followers, l’utente Laura Castiglione pubblica un reel dove dichiara di essere la proprietaria dell’auto elettrica:

@nicolaporro probabilmente lei sta già dormendo io sono appena rientrata da lavoro! Questa era la mia auto e come capirà nella seconda parte del video e come è adesso! Prima di fare informazione dovrebbe documentarsi. La mia auto elettrica era parcheggiata accanto ad un’auto non elettrica che stamattina per motivi che si accerteranno ha preso fuoco! Chiunque si trovasse in via San Marco ha visto che l’auto incendiata per prima non era elettrica. Penso però che questo non avrebbe fatto notizia. La cosa che mi ha infastidito parecchie è la beffa di essere definita dai suoi cari follower/seguaci una ECo cogliona!

Riportiamo uno dei post Facebook dove viene condiviso il reel di Nicola Porro:

Il futuro è elettrico, perché è sicuro e non inquina, succede a Milano in via San Marco (auto elettrica )votiamo in massa la petizione che trovate sulla pagina DIVIETO , per tutelarci da queste eco-stronzate e tutti presenti il 18 maggio con le nostre moto

Conclusioni

Il 5 aprile 2024 una Volkswagen Up ha preso fuoco in Via San Marco a Milano. Online si è diffusa una teoria secondo cui la macchina sarebbe stata elettrica. Ma la Volkswagen Up che ha preso fuoco non era elettrica. L’incendio partito dalla Up ha poi coinvolto altre due auto, una delle quali elettrica.

