L’ira dell’ad Rai Roberto Sergio: «Polemiche a valanga, è inaccettabile»

Il numero uno di Viale Mazzini: «Ranucci e Sciarelli via? Sono le solite fake news». Nessuna sanzione per Serena Bortone

«Non ho certo intenzione di dire qui oggi chi sta facendo il male alla Rai. Certo è che tutto quello che stiamo facendo viene sommerso da valanghe dei polemiche molto spesso strumentali. E questo è inaccettabile». Queste le parole, nette, dell’ad della Rai Roberto Sergio a margine della presentazione della mostra su Marconi in Rai. A proposito del caso sulla presunta censura del monologo di Antonio Scurati ribadisce: «Aspettiamo la fine dell’istruttoria in corso ma ribadisco che non c’è stata nessuna censura». E sulle voci di altri conduttori pronti a lasciare viale Mazzini per altre emittenti precisa: «Sia Ranucci che Sciarelli hanno già il contratto ed oltretutto in un cda di una settimana fa sono stati anche approvati i programmi. Su Insinna ne sta ragionando Ciannamea: io ho auspicato più volte che possa rimanere in Rai». Insomma, «sono le solite fake news che vengono mandate in giro».

Nessuna sanzione per Serena Bortone

«Sanzioni disciplinari contro Serena Bortone? Io non ho mai parlato di questo, per nulla. Stiamo aspettando una relazione, e sulla base di questa si valuterà. L’unica certezza che ho è che non c’è stata alcuna censura», ha dichiarato l’ad.

