Alessandra Mussolini raddoppia, candidata anche al Sud da Forza Italia (in vista delle Regionali)

Alessandra Mussolini sarà candidata nelle liste di Forza Italia per le prossime Europee anche al Sud. L’eurodeputata punta alla riconferma, dopo essere subentrata nell’ultima legislatura ad Antonio Tajani, poi diventato vicepremier nel governo Meloni. Mussolini era già stata candidata dal partito fondato da Silvio Berlusconi nella circoscrizione Centro, come aveva annunciato lei stessa sui social qualche giorno fa. La chiamata per la circoscrizione Sud arriva da Antonio Martusciello, uomo forte del partito azzurro in Campania e tra i possibili candidati del centrodestra per le prossime Regionali previste all’inizio del 2026. Una scelta che Forza Italia punta a far pesare negli equilibri interni al centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia. «La sua storia e la storia di Napoli si sono intrecciate mille volte e altre mille lo faranno», scrive sui social Martusciello commentando la scelta di Mussolini, che in carriera può vantare discreti successi tanto in Campania, dove è stata più volte eletta in Parlamento, quanto a Napoli. Già nel 1993, sotto le insegne del Movimento sociale italiano, sfidò Antonio Bassolino alle Comunali, nelle prime elezioni dirette del sindaco. Sfida persa ma arrivando comunque al ballottaggio.

