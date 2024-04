L’autogol del Pd che manda in cortocircuito gli attivisti, il post da condividere con la foto del generale: «Ignora Vannacci»

Sull’onda delle polemiche scatenate dal generale Roberto Vannacci dopo la sua ultima intervista alla Stampa, i vertici del Partito democratico hanno ideato una campagna sui social che ha tutti gli ingredienti di una gaffe. «Non faremo il suo nome» recita il post apparso su X sul profilo ufficiale dem con cui si invita a «ignorare» il candidato della Lega per le prossime Europee. Compito però reso ancor più complicato dal fatto che assieme al post viene pubblicata una foto proprio di Vannacci, certo con il occhi coperti dalla scritta in stampatello «Ignoralo». Nel testo del post, che come tutte le campagne social dovrebbe ambire a diventare virale, il Pd insiste: «Non gli faremo il favore di rilanciare i suoi deliri, le sue frasi schifose, la vergogna che rappresenta per tutte le donne e gli uomini in divisa». Non è chiaro quindi se a questo punto un sostenitore del partito di Elly Schlein debba o meno rilanciare questo post, con il rischio però di contravvenire all’invito di ignorare il generale: «Proteggiamoci dalle sue parole d’odio – continua il testo – Compiamo un gesto di difesa del dibattito pubblico». E quindi l’invito finale: «Ignoriamolo», come fosse un hashtag da accompagnare a chi vuol condividere il senso di quel post.

L’effetto inevitabilmente ha un che di tragicomico, visto che ad accompagnare i post che citano quello del Pd appare l’hashtag #ignoravannacci. E parte la presa in giro da parte di chi a buon ragione si chiede come si possa ignorare qualcuno di cui si mostra la foto e che inevitabilmente viene citato, altrimenti non si capisce chi sarebbe quello da ignorare. «Ma la comunicazione chi ve la cura? Topo Gigio?», si chiede un utente. Altri prendono direttamente in giro l’idea: «#ignoravannacci, fai contenti quelli del Pd». E c’è chi aggiunge un po’ l’ovvio: «Vai col trend #ignoravannacci così non lo nota nessuno».

