Il figlio di Amadeus sulle orme del padre, José Sebastiani all’Eurovision condurrà un podcast per la Rai

Per un padre che se ne va, un figlio che arriva (in Rai). José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, racconterà nel podcast “Stonati a Eurovision” i retroscena dell’evento musicale in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio. Si tratta di un podcast realizzato per Raiplay sound da Radioimmaginaria, un network realizzato e diretto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Il figlio di Amdeus farà parte dei «40 adolescenti ancora senza pass» in partenza per la Svezia per raccontare la kermesse europea da un punto di vista inedito. Alla gara l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con il brano La Noia.

L’esperimento di successo, già avviato durante il Festival di Sanremo di quest’anno con il podcast “Stonati a Sanremo”, permetterà ai giovanissimi speaker, che hanno dagli 11 ai 17 anni, di intervistare «cameraman, truccatori, musicisti, ma anche adolescenti da tutto il mondo, e tutti quelli che vivono dietro le quinte». Niente cantanti quindi, ma i «custodi dei segreti» dell’Eurovision saranno i veri protagonisti. José sembra, così, determinato a seguire gli insegnamenti del padre, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla radio.

