Il primo maggio di Giorgia Meloni con il nuovo decreto sul lavoro: «Abbiamo voluto festeggiare con i fatti» – Il video

La premier Giorgia Meloni condivide sui social un video in cui, in 6 minuti, rivendica le azioni del suo governo sul tema lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno. La leader di FdI ricorda come lo scorso anno il Consiglio dei ministri si riunì proprio l’1 maggio e approvò un altro decreto sul lavoro per dimostrare come l’esecutivo dia priorità alle tematiche legate all’occupazione. E così ieri, 30 aprile, il governo ha approvato il 13esimo decreto legislativo della riforma fiscale che prevede un contributo una tantum per le famiglie con redditi fino a 28 mila euro, incentivi alle nuove assunzioni, un bonus donne a favore delle lavoratrici svantaggiate, l’esonero dei contributi previdenziali fino a due anni e un rafforzamento delle misure per il Sud. «Ci occupiamo ancora di lavoro con un pacchetto di misure nell’ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro», spiega la premier, «un provvedimento che vuole creare nuova occupazione soprattutto nel mezzogiorno. Ci sarebbero molte altre cose da raccontare di questo decreto che è una risposta tangibile e concreta a chi dice che a questo governo non starebbe a cuore il Mezzogiorno. È l’esatto contrario: ci crediamo così tanto che non vogliamo viva di sussidi ma vogliamo viva di lavoro». Nell’annunciare le misure, Meloni conclude: «Ho preferito concentrarmi sulle norme che riguardano il lavoro per dire ancora una volta, con i fatti, buona festa dei lavoratori a tutti».

