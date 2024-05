Scandalo nel cricket, si indaga per appropriazione indebita in un club storico. Il tesoriere: «Il bilancio 2023 non è a rischio»

Una ingente quantità di denaro sparita dai conti di un club con oltre 230 anni di storia e un’indagine aperta per capire dove siano finiti. Lo scandalo che scuote la quiete di uno storico club di cricket londinese – spiega il Telegraph – è stato rivelato da Chris Rogers, tesoriere del Marylebone Cricket Club, fondato nel 1787 che dal 1814 ha sede al Lord’s Cricket Ground della capitale inglese. Alcuni investigatori esterni al club, ha annunciato durante durante l’assemblea generale annuale agli altri membri del board, stanno indagando per appropriazione indebita ai danni della società. Pochi i dettagli sulla vicenda, se non che si tratta di una somma che pur elevata non inficia sulla tenuta dei conti. L’ammanco è emerso durante la fase di preparazione dl bilancio 2023 ed è stato denunciato dopo un’analisi incrociata. «Voglio che i soci sappiano che stiamo attualmente indagando su alcune appropriazioni indebite all’interno del club», ha esordito il tesoriere, «la questione è soggetta a indagini da parte di avvocati esterni e non sono in grado di fornire ulteriori dettagli in questo momento». E ha poi proseguito: «L’integrità dei conti del 2023 e dei periodi precedenti non è in discussione. Quello che mi sembra evidente, insieme a un piccolo numero di elementi di controllo emersi durante il processo di chiusura dell’anno, è che sarebbe una buona idea rivedere i processi e i controlli del club e questo avverrà nei prossimi mesi», ha suggerito mantenendo la calma Rogers, liquidando la questione come un «problema una tantum» e non qualcosa di strutturale. Lo scorso anno la società di cricket MCC ha registrato un anno di incassi record, seppur gravati da una presenza di spettatori inferiore del 40% rispetto ai numeri pre-Covid. L’anno scorso il club ha registrato entrate record di 67,8 milioni di sterline, con un aumento del 15% rispetto al 2022, in gran parte dovuto alle vendite altamente redditizie di aziende e sponsor per il Lord’s Ashes Test, che si è concluso tra le polemiche sportive per il comportamento di un giocatore.

