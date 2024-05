Anche Pantene molla Chiara Ferragni: scelta la testimonial israeliana Havi Mond

Dopo Safilo, Coca Cola e le Cartiere Paolo Pigna, anche il brand Pantene ha chiuso la collaborazione con Chiara Ferragni. L’azienda ha scelto una nuova testimonial, la 40enne modella israeliana Havi Mond, già conosciuta per aver sfilato per Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e Calvin Klein.

Pantene con Ferragni aveva realizzato la campagna “Forti insieme” a sostegno delle donne imprenditrici. O la canzone estiva, con Baby K, “Non mi basta più”. E dopo il Pandoro Gate è stata bersagliata da diversi commenti negativi. «I vostri prodotti sono buoni, li uso anche io ma per favore mai più la Ferragni che non è più credibile e diciamoci la verità con quella voce e con quella poca convinzione non vi faceva buona pubblicità nemmeno prima», scriveva qualche mese fa una follower nel profilo Instagram italiano del brand. «Continuerete a collaborare con chi specula sui bambini malati?», chiede un utente. E ancora: «Eliminerete la Ferragni da testimonial? O dobbiamo cambiare prodotti?». Il post che raccoglie tutti i feedback negativi compaiono proprio sotto a un video con la nota influencer, intenta a sponsorizzare un siero giorno e notte.

Intanto Ferragni tace sugli accordi con il brand e posta foto del viaggio a Los Angeles fatto con le amiche Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei. «Tornata dove tutto è iniziato», ha scritto l’imprenditrice digitale, che per diverso tempo ha vissuto nella città californiana.

(in copertina Chiara Ferragni e Baby K. durante la presentazione della nuova campagna pubblicitaria estiva della Pantene, nel giorno in cui esce anche il videoclip di “Non mi basta più”, la canzone della rapper Baby K., che fa da traccia musicale dello spot, Milano, 09 luglio 2020. ANSA/Mourad Balti Touati)

