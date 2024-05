In Italia è salito l’antisemitismo: specialmente dopo gli attacchi del 7 ottobre

L’antisemitismo è in crescita. Il 2023 – anche in Italia – ha visto un aumento «di decine di punti percentuali» nei fenomeni nel mondo, soprattutto dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. A denunciarlo il “Rapporto 2023 sull’antisemitismo” dell’Anti defamation league (Adl), con l’Università di Tel Aviv. Dopo gli attacchi del 7 ottobre c’è stata «la peggiore ondata di episodi dalla fine della II guerra mondiale». Tra i Paesi con più episodi antisemiti, rispetto al 2022, «Usa, Francia, Gb, Australia, Italia, Brasile e Messico». In Italia, gli incidenti sono stati 241 nel 2022, 454 del 2023: 216 solo tra ottobre e dicembre 2023.

