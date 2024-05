Chiara Ferragni e il primo compleanno da single. La torta coi figli e il camion col cartellone sotto casa «a sorpresa» – Il video

Chiara Ferragni festeggia il primo compleanno da single, dopo gli ultimi sette celebrati in compagnia di Fedez. Poco dopo la mezzanotte, l’influencer ha pubblicato la foto di una torta con una sola candelina nelle sue storie su Instagram, dando così il via al fiume di auguri di fan, amici e parenti. Nessuna traccia di messaggi pubblici da parte dell’ormai ex Fedez, visto che i due ormai sono separati anche sui social, da che hanno smesso di seguirsi. Ferragni ha poi pubblicato una foto in compagnia dei suoi figli, che appaiono rigorosamente con il volto rivolto verso la mamma mentre la baciano, come da accordi con il rapper. Assieme alla foto in compagnia di Leone e Vittoria, Ferragni scrive un messaggio con una vaga frecciata a chi avrebbe voluto colpirla di recente: «Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui – scrive Ferragni – l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita». Poi, nel primo pomeriggio, un nuovo video – questa volta su TikTok – per ringraziare tutti per gli auguri, ma soprattutto l’ignoto fan che le avrebbe fatto trovare sotto casa a Milano un furgone pubblicitario con cartellone dedicato con su scritto «Buon compleanno Chiara». E sotto lo sprone «Siamo tutti con te. Avanti tutta!». «Non so chi sia stato, ma vi ringrazio: siete dei tesori!», dice l’influencer, prima di staccare un bacio virtuale sulla telecamera.

