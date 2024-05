Mentre si discute la mozione di sfiducia contro di lui il presidente pugliese Michele Emiliano gioca con il cellulare – La foto

Tetris e burraco: il governatore pugliese Michele Emiliano, dalle fotografie diffuse dall’emittente locale Telesveva, gioca online al cellulare, mentre nell’aula del consiglio regionale si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata due settimane fa dall’opposizione di centrodestra a seguito delle recenti inchieste.

«La mozione di sfiducia non passerà, non ci sono i numeri»

«Solo per sgomberare il campo dai dubbi e far contenti quelli che da giorni non fanno che gridare al trasformismo come al male assoluto. Se trasformismo vuol dire andare laddove si può lavorare per il bene dei cittadini, allora chiamatemi pure trasformista», ha dichiarato in aula il capogruppo di Per la Puglia, Saverio Tammacco, durante la discussione. «È quanto accaduto – ha spiegato – a chi come me, eletto nelle file del centrodestra, e si è accorto dopo anni che la minoranza anziché fare critiche costruttive e lavorare per il bene dei cittadini, procedeva a suon di propaganda ideologica, senza idee se non quella di demolire l’operato dell’amministrazione. A tutti i costi. Quello di oggi poteva essere un Consiglio monotematico sulla sanità, anziché una farsa su una mozione di sfiducia che non ha i numeri per passare. Una pura strumentalizzazione. Per continuare a negare che Bari e la Puglia siano cambiate in questi 20 anni». «Un cambiamento – ha concluso – che è sotto gli occhi di tutti. Io credo convintamente che questa amministrazione abbia fatto bene e continuerà a fare bene fino alla fine della legislatura». La mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del governatore Michele Emiliano è stata respinta: sono stati 18 i voti a favore, 31 i contrari (due consiglieri assenti). Hanno votato contro la mozione anche i gruppi del M5s e di Azione.

