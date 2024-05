Francesco Benigno, ancora insulti omofobi a Vladimir Luxuria dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi. La conduttrice: «Non me ne starò zitta»

Per tre settimane ha incassato gli insulti via social senza dire nulla. Vladimir Luxuria probabilmente pensava che quelle frasi odiose scritte e pronunciate da Francesco Benigno fossero frutto della rabbia per esser stato mandato via da L’Isola dei Famosi. Uno sfogo, seppur prolungato e oltre ogni limite, ma comunque uno sfogo per la grande delusione. Benigno era stato eliminato dal programma dopo una lite molto accesa con un altro concorrente, durante la quale aveva assunto «comportamenti non consoni e vietati dal regolamento». Una versione che l’attore ha contestato appena è stato allontanato dall’isola, e a causa delle polemiche gli autori hanno deciso di mandare in onda il video dello scontro. Ma le accuse di Benigno non si sono interrotte e la vicenda si è trascinata sui social anche in questi giorni. È forse per questo che la conduttrice del reality per tre settimane ha atteso pazientemente che gli insulti terminassero, che le parole si ammorbidissero, che l’attore la smettesse di fare il suo nome in maniera impropria. Ma ciò non è avvenuto e davanti all’e ennesime parole v’ennesima dichiarazione offensiva, Luxuria ha cambiato idea. «Non me ne starò zitta», poche parole, lapidarie, che accompagnano lo screenshot di un commento scritto da Benigno sui social. Nel quale, tra le altre cose, scriveva: «Riesumarmi?», risponde a un utente secondo il quale la produzione aveva fatto male a sceglierlo come concorrente del reality, «questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi». Il tenore è lo stesso dei precedenti messaggi condivisi, e peggiora: «Io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a 90 ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli. E sai perché Perché ho anch’io i co****ni come Vladimiro, ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il c**o io». Insulti omofobi e sessisti reiterati: ora è da capire se Luxuria intende affrontare l’argomento in puntata o se, più probabilmente, affiderà tutto a un avvocato.

Il post Instagram di Vladimir Luxuria

Leggi anche: