La lite di Angelina Mango con la manager? La fuga in lacrime all’Eurovision dopo «Imagine», la smentita: «Perché sono corsa via» – I video

Il video della cantante che va via dalla sala stampa rincorsa dal suo staff hanno alimentato voci di una possibile lite. Lei stessa mette in chiaro che cosa è successo davvero

Angelina Mango pubblica un video di un lungo abbraccio con la sua manager per smentire le voci di una presunta lite, alla vigilia della finale dell’Eurovision. Le immagini diventare virali ieri pomeriggio, 10 maggio, mostravano la cantante andare via dalla sala stampa con il volto scuro. Aveva da poco concluso l’esibizione improvvisata di «Imagine» di John Lennon, con cui aveva voluto dare un messaggio di pace, mentre attorno alla kermesse montavano le polemiche sull’esibizione della cantante israeliana Eden Golan. Il video mostrava Mango che andava via in lacrime, poggiava il badge con forza per uscire dall’area stampa, mentre la sua manager Marta Donà la rincorreva senza riuscire a parlarle.

Quelle immagini avevano alimentato voci di possibili dissidi con lo staff della vincitrice di Sanremo. Sui social c’è chi ha apprezzato la scelta di affidare a «Imagine» il suo messaggio. E chi invece lo ha considerato un gesto evasivo, accusando la cantante di non voler prendere posizione sulle proteste pro Palestina. Ma a smentire le voci ci ha pensato la stessa Mango, che sui social ha mostrato l’abbraccio con la manager. Un’immagine accompagnata da un post con cui prova a chiarire che cosa è successo: «Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità».

