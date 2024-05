Eurovision 2024, tutti pazzi per Angelina Mango: da Damiano dei Maneskin a Mahmood, gli appelli al voto per portarla alla vittoria

Dopo aver incantato la Malmö Arena con la sua La noia nella finale dell’Eurovision Song Contest, Angelina Mango ora aspetta come tutti gli altri concorrenti di conoscere il voto del pubblico europeo e la classifica finale. Come è noto, non può essere votata dall’Italia, per cui può contare solo sulle preferenze dei cittadini degli altri Paesi. E per questo non sono da sottovalutare gli endorsement che la cantante italiana ha incassato dai suo colleghi, come gli ultimi tre artisti italiani che l’hanno preceduta al contest europeo. Marco Mengoni ha ironizzato: «Stasera se magnano i manghi», ha scritto pubblicando il numero 15 che corrisponde al codice da inviare per votare la 23enne. «Spacca tutto», ha scritto invece Mahmood pubblicando il video del backstage dell’ultimo Festival di Sanremo in cui abbracciava la futura vincitrice. E ancora, Damiano dei Maneskin – che ha un enorme seguito internazionale e 5,5 milioni di follower su Instagram – che ha condiviso la card di Angelina Mango con il codice del televoto e un messaggio che tradisce la sua speranza: «Let’s do it again, facciamolo ancora». Vincere, come fecero i Maneskin nel 2021.

