Lollobrigida al posto di Bruno Vespa e Salvini a Report: la (finta) squadra di TeleMeloni dopo gli addii in Rai – Il video

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Amadeus, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer, Corrado Augias. Sono solo alcuni dei conduttori e giornalisti che nell’ultimo anno hanno lasciato la Rai. E con il caos dopo il caso del monologo di Antonio Scurati del 25 maggio e poi letto da Serena Bortone, che ora ha un procedimento disciplinare nei suoi confronti, le incertezze sul futuro dei volti delle prime tre reti non fanno che aumentare. Da questi spunti è partito Alessio Marzilli, che per Propaganda Live su La7 prepara esilaranti interviste con l’ausilio del deepfake, e che questa volta si è ritrovato nello studio di Belve per un confronto inatteso. Davanti a lui non c’è Francesca Fagnani, ma la premier Giorgia Meloni. «Abbiamo cambiato tutti i conduttori Rai», ammette la presidente del Consiglio e neo presentatrice del programma di Rai2. E così Marzilli si immagina chi potrebbero essere i nuovi protagonisti di TeleMeloni: da Lollobrigida a Porta a Porta a Sangiuliano nei panni di Alberto Angela. È andata così, conclude la (finta) premier, che non sembra contenta delle nuove scelte.

