Russia, Putin sostituisce Shoigu alla Difesa: al suo posto il primo vice premier Belousov. Confermato Lavrov agli Esteri

Le nomine del presidente saranno sottoposte al Consiglio della Federazione in una riunione del 14 maggio

Si avvicinano dei cambiamenti nella squadra di governo per il quinto mandato presidenziale di Vladimir Putin. Il Cremlino si appresa a presentare le nuove nomine al Consiglio della Federazione nella riunione del prossimo 14 maggio. Nel rimpasto dell’esecutivo, spiega l’agenzia di stampa Tass, Sergei Shoigu lascerà il posto di ministro della Difesa e andrà a ricoprire il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa al posto di Nikolaj Patrushev. L’incarico alla Difesa verrà affidato a Andrei Belousov, che dal 2020 è primo vice premier della Russia. Belousov, 65 anni, è stato già ministro dello Sviluppo economico dal 2009 al 2012 e, sottolinea Tass, si è spesso occupato di questioni economiche, anche come direttore del Dipartimento di economia e finanza del governo e Direttore generale del Centro di analisi macroeconomica e previsioni a breve termine. Dal 30 aprile al 19 maggio 2020, durante il ricovero di Mishustin per infezione da coronavirus è stato capo del gabinetto ad interim. Tra i nomi del nuovo esecutivo che Putin proporrà al Consiglio, anche quello del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che verrà riconfermato. Ha poi proposto di riconfermare Sergei Naryshkin alla carica di direttore dei servizi segreti esteri, Alexander Bortnikov alla guida dell’Fsb e Vladimir Kolokoltsev a capo del ministero degli Affari interni russo.

Foto di copertina: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN | L’incontro tra Vladimir Putin e il candidato premier Mikhail Mishustin

