«Un poliziotto mi ha strangolato», la denuncia di un attivista di Ultima generazione dopo il blitz agli Internazionali di tennis – Il video

Un attivista di Ultima Generazione ha denunciato di essere stato «strangolato» da un agente di polizia lo scorso 13 maggio dopo essere stato portato al Commissariato di Prati a Roma per il blitz alle partite di tennis ATP al Foro Italico. Durante la protesta gli Internazionali sono stati interrotti da 11 attivisti con quattro di loro scesi in campo lanciando dei coriandoli. «Sono stato strangolato due volte da un agente, mentre i suoi colleghi sono rimasti a guardare», racconta l’attivista di nome Giacomo. «Mi hanno strappato i capelli, sono stato in Pronto Soccorso e inizialmente mi avevano dato una prognosi di 15 giorni. Poi un poliziotto è intervenuto, ha parlato con il medico e mi hanno cambiato la prognosi in 1 giorno», denuncia. Ultima Generazione riferisce che nei referti del Pronto Soccorso risulta che si è trattato di «aggressione da parte di persona nota» e che «un fascicolo è già aperto ed è stato inviato alla Procura».

L’interrogazione parlamentare di Eleonora Evi (Avs)

Una vicenda intollerabile per gli attivisti di Ultima Generazione che denunciano «non solo la violenza sulla persona, ma anche l’abuso di potere verso una struttura sanitaria di Pronto Soccorso». Quanto accaduto non è passato inosservato tra le file di Alleanza Verdi e Sinistra con Eleonora Evi che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno. «Sono ormai sempre più numerose le azioni violente e repressive da parte delle forze dell’ordine su manifestanti e studenti, come dimostrano le cariche violente della polizia sugli studenti a Pisa, Torino, Roma e Genova. E con questo ultimo episodio la violenza fisica della polizia si è abbattuta anche sulle persone di Ultima Generazione», si legge nell’interrogazione. Da qui la richiesta al ministro dell’Interno «se ritiene verificare tempestivamente e condannare questo episodio di violenza inaccettabile nei confronti di un cittadino che stava esercitando il suo diritto a manifestare pacificamente, ed in modo non violento, come riconosciuto dalla Costituzione». E se ritiene che «le pressioni esercitate dalle forze dell’ordine sul personale del Pronto Soccorso, si configuri come un abuso di potere e conseguentemente adottare tutte le iniziative del caso per evitare che questo possa ripetersi in futuro».

