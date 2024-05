Usa, incidente per il Boeing di Trump: un’ala urta un altro aereo allo scalo di West Palm Beach

Intorno all’1.20 di domenica 12 maggio, il Boeing 757 di proprietà di Donald Trump è stato coinvolto in un incidente aereo. Un’ala del volo dell’ex presidente americano, in fase di rullaggio, ha urtato un altro jet privato che si trovava parcheggiato nello scalo internazionale di West Palm Beach, in Florida. Al momento dello scontro, nessun passeggero era a bordo del velivolo urtato dall’aletta di estremità del Boeing di Trump. L’agenzia responsabile dei voli civili degli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration, ha avviato un’indagine sull’accaduto. La collisione, comunque, non ha causato feriti. I media statunitensi scrivono che non è noto se Trump si trovasse a bordo del suo Boeing quando è avvenuto l’impatto. Il sabato precedente, l’ex presidente si trovava a a Wildwood, nel New Jersey, per un comizio elettorale.

