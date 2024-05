Campagnano (Roma), prometteva vantaggi economici a donne in difficoltà in cambio di sesso: arrestato un funzionario comunale

Un funzionario del Comune di Campagnano, 30 chilometri a nord di Roma nei pressi dei laghi di Bracciano e Martignano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver promesso vantaggi economici a donne in difficoltà in cambio di prestazioni sessuali. L’uomo, un 64enne, secondo gli investigatori avvicinava le donne in particolari situazioni di disagio e difficoltà economiche, assicurando che avrebbe potuto aiutarle in virtù del proprio ruolo nell’amministrazione comunale. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli ha emesso in tutto 7 misure cautelari, di cui 6 arresti, nell’ambito di una indagine di cinque mesi in cui sono emerse anche altre irregolarità. I reati contestati sono tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L’inchiesta è partita da una segnalazione dei servizi sociali del comune di Campagnano, sulla base di una loro relazione. I militari avrebbero ricostruito anche almeno due episodi di corruzione con protagonisti il funzionario, alcuni rappresentanti di una società cooperativa e di una associazione culturale. Gli investigatori stanno anche eseguendo delle perquisizioni negli uffici per trovare ulteriori elementi utili alle indagini sulla regolarità delle procedure amministrative delle gare in cui è coinvolta la società cooperativa interessata dall’indagine.

Leggi anche: