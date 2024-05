Il minuto di silenzio di Ghali in piazza Duomo per le vittime in Palestina – Il video

«Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia». Dal palco del Concerto Radio Italia allestito in piazza Duomo Ghali chiede al pubblico una pausa dalla esibizione per le vittime della guerra sulla Striscia di Gaza. Già al Festival di Sanremo il cantante si era espresso contro la guerra dichiarando all’Ariston «stop al genocidio» e già in altre occasioni ha preso posizione con fermezza su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Dopo aver cantato il nuovo singolo Paprika, nel quale c’è anche un riferimento alla censura in Rai, e prima di Casa mia, il brano con il quale si è presentato a Sanremo, il rapper 30enne ha fatto un appello al pubblico: «Prima di continuare possiamo fare un minuto di silenzio? Solo un minuto, per tutte le vittime in Palestina. Possiamo?». Una richiesta seguita dai presenti che si sono ammutoliti prima del prosieguo del concerto.

