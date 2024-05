Morti tre turisti spagnoli in una sparatoria in Afghanistan

Sono almeno tre i turisti spagnoli morti e uno ferito in una sparatoria avvenuta nella città di Bamiyan, nell’Afghanistan centrale. Lo riporta il sito spagnolo Cadena Ser che cita fonti del ministero degli Esteri di Madrid, che sta assistendo altri turisti spagnoli coinvolti nella sparatoria nel tentativo di informare le famiglie. Il ministero dell’Interno afgano ha confermato che quattro persone sono state arrestate. Sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto «sconvolto dalla notizia dell’uccisione di turisti spagnoli in Afghanistan», assicurando di seguire la vicenda attraverso l’Unità di emergenza del ministero degli Esteri. Si tratta del primo attacco con vittime straniere in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere nell’agosto 2021.

Foto 67419683 | Bamiyan © Torsten Pursche | Dreamstime.com

