L’ultima apparizione in Rai di Amadeus è a Verona, accanto a Papa Francesco. La battuta del Pontefice che sostituisce il «vaffa» con «vattene a spasso» – Il video

Da veronese doc è Amadeus a condurre l’Arena di Pace 2024, presieduta da Papa Francesco che siede sulla poltrona di legno riciclato costruita per lui dai detenuti del laboratorio di falegnameria del carcere di Montorio (Verona) e che hanno realizzato l’intero arredamento del palco dell’Arena. Accanto al pontefice siedono il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, e il leader dei movimenti pacifisti, padre Alex Zanotelli. Per il conduttore questa è l’ultima apparizione in diretta sui canali Rai. Durante il discorso del Pontefice non sono mancati momenti scherzosi quando Papa Francesco, raccontando un episodio ha preferito censurare il classico «vaffa» con un «vattene a spasso». «Non lo ha detto con queste parole – ha detto il Papa tra le risate del pubblico – ha usato parole più forti. Ma l’ha mandato a fare una passeggiata».

