Le incredibili condizioni di lavoro a Temu, l’app di fast-fashion nel mirino della Ue per la scarsa protezione dei consumatori – Il video

L’organizzazione che rappresenta le associazioni dei consumatori europei, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc), ha presentato un esposto alla Commissione europea contro Temu, la società di Pdd Holding che dal suo sbarco negli Stati Uniti nel settembre 2022 ora vende tre volte di più ai consumatori americani rispetto al concorrente cinese Shein. Anche altre 17 organizzazioni europee, tra cui Francia, Germania e Spagna, hanno presentato un reclamo alle autorità nazionali. L’accusa nei confronti della piattaforma di e-commerce, che fa parte della terza generazione del fast-fashion, è di usare «pratiche manipolatorie», le cosiddette dark patterns, per spingere i consumatori «a spendere di più». Per le associazioni, tra cui Altroconsumo per l’Italia, l’app cinese agirebbe in violazione del Digital Services Act (DSA), ovvero la legge dell’Ue sui contenuti online che obbliga le piattaforme digitali a rimuovere i contenuti illegali, ad essere trasparenti sull’utilizzo dei dati degli utenti e a garantire, infine, sicurezza degli acquirenti. In particolare, secondo il Beuc, Temu – che ha oltre 75 milioni di utenti mensili – non ha, inoltre, fornito informazioni sufficienti sulla tracciabilità degli esercenti che vendono i prodotti. Eppure, i problemi non riguardano soltanto i consumatori. Nelle fabbriche che producono oggetti a prezzi stracciati, le condizioni di lavoro dei dipendenti sono molto spesso pessime. Un’indagine di Public Eye aveva fatto luce sui salari bassissimi, ritmi di produzione serrati e condizioni per la sicurezza assenti. Come si evince anche dai video che nell’ultimo periodo circolano sui social e che mostrano una sorta di catena umana allo scopo di massimizzare, con ogni probabilità, la produttività dell’azienda.

