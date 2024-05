Europee, FdI vola al 27%, il Pd ruba voti al M5s. E nel centrodestra Forza Italia sorpassa la Lega – Il sondaggio

Crescono Pd e Fratelli d’Italia, calano Lega e Movimento 5 Stelle. Il dibattito in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein forse non si farà mai, dopo lo stop dell’AgCom, ma gli elettori nell’ultima settimana sembrano puntare in maniera crescente sui due principali partiti degli opposti schieramenti. È quanto emerge dal sondaggio Swg per il TgLa7 diffuso oggi, lunedì 20 maggio. La forza politica che compie il balzo “virtuale” più significativo è il Pd di Elly Schlein, che guadagno mezzo punto percentuale nelle intenzioni di voto. Stesso scarto che perde il M5s di Giuseppe Conte. Sul fronte delle opposizioni, spostamenti minori nelle intenzioni di voto per gli altri partiti: l’Alleanza verdi sinistra cresce di uno 0,2% ed è ora accreditata del 4,6%. Perdono due decimali di punto invece al centro sia Azione sia la lista Stati Uniti d’Europa promossa da Italia Viva e Più Europa. Veleggiano comunque tutti poco sopra 4%, soglia minima per entrare nel prossimo Parlamento europeo. Sul fronte della maggioranza, svetta col 27% dei consensi accreditati Fratelli d’Italia, premiata da un piccolo +0,2% nell’ultima settimana. Perde tre decimi di punto invece la Lega di Matteo Salvini, mentre Forza Italia (con Noi Moderati) guadagna un piccolo 0,1%. Risultato: ad oggi il partito di Antonio Tajani sarebbe il secondo della coalizione, davanti per un pelo al Carroccio. Mancano tre settimane al voto: molto può ancora cambiare. Tenendo presente anche l’incognita del vasto campo degli indecisi o tentati dall’astensione: il 38% degli intervistati nel sondaggio Swg infatti «non si esprime».

